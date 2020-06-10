تايدر يتعرف على موعد استئنافه المنافسة رفقة أمباكت

الرياضة
  • -
  • 0
تايدر يتعرف على موعد استئنافه المنافسة رفقة أمباكت
بقلم كريم.تيغرمت

سيكون الدولي الجزائري سفير تايدر، على موعد مع إسئناف منافسة بطولة (أم أل أس)، رفقة ناديه أمباكت مونتريال الكندي، يوم 8 جويلية المقبل.

وكشفت الحساب الرسمي لنادي مونتريال، عبر “تويتر”، عن عودة الفريق لأجواء المنافسة الرسمية يوم 8 جويلية المقبل، حسب قرار مسؤولي الدوري الأمريكي.

وكان الدولي الجزائري، قد عبر عن سعادته بالعودة لأجواء التدريبات، من أجل العمل بكل جد، لمحاولة اسعاد أنصار فريقه.

كما أبدى سفير تايدر، تفائله بخصوص قدرة ناديه أمباكت مونتريال، في تحقيق أهدافه لهذا الموسم، شرط  تحليهم بالإرادة والجدية اللازمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=833474

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com