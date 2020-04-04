تايدر: “يجب أن نكون أقوياء لمواجهة هذا الفيروس”

وجه اللاعب الدولي الجزائري سفير تايدر رسالة تشجيعية للجزائريين من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد بعد غنتشاره بشكل واسع حول العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية للفاف على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك رسالة سفير تايدر التي قال فيها:

“هذه رسالة مساندة لكل الجزائريين وبالأخص سكان مدينة البليدة وإلى كل المصابين بهذا الفيروس، يجب أن تكونوا أقوياء لتجاوز هذ الفيروس، وأن تستمعوا لتعليمات الأطباء”

رسالة لاعب المنتخب الوطني سفير تايدر للوقاية من فيروس كورونا #وعينا_يحمينارسالة لاعب المنتخب الوطني سفير تايدر للوقاية من فيروس كورونا Publiée par FAF-Fédération Algérienne de Football sur Jeudi 2 avril 2020