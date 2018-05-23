تايدر يدفع ثمن “تمرده” !

رد الناخب الوطني “رابح ماجر” على ما قام به “سفير تايدر” بطريقته الخاصة، حيث أبعده من قائمة المنتخب الوطني مفضلا عليه لاعبين آخرين.

يذكر أن لاعب “إمباكت مونتريال” لم يتقبل قرار الناخب الوطني، بإجلاسه على دكة البدلاء وعدم الزج به في التربص الماضي.

وكان تايدر قد أكد في تصريحات سابقة أنه لم يكن يعاني من أي نقص بدني مثلما صرح به “ماجر”.

كما تبادل الطرفان التصريحات النارية، قبل أن يتدخل رئيس “الفاف” ويطالبهما بالهدوء.

من جهة أخرى، أكد “تايدر” أنه مستعد دائما وأبدا لتلبية دعوة الخضر بصدر رحب وبفخر وإعتزاز كبير.