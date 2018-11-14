“تايدر” يرد على الإنتقادات التي تعرض لها مع “بن طالب”

إعتبر الدولي الجزائري، سفير تايدر ثنائيته في وسط الميدان مع نبيل بن طالب، ناجحة الى أبعد الحدود رغم كل الإنتقادات.

وصرّح قائلا لموقع “لاغازيت دو فيناك” :”منذ وصول جمال بلماضي، شاركنا سويا مرتين، وحققنا فوزا وتعادلا، عندما شاركنا سويا كأساسيين”.

وواصل :”أعتقد بأن هذه الحصيلة إيجابية الى أبعد الحدود”.

ورغم أنه لم يقلها صراحة، إلا أنه ظهر مُتضامنا مع زميله المُستبعد، مؤكدا في نفس الوقت إحترامه لخيارات الطاقم الفني.

ويمتلك النجم السابق لـ”إنتر ميلان” فُرصا كبيرة للمُحافظة على مكانته الأساسية، خاصة وأنه العنصر الأكثر خبرة في مركز “مُسترجع كُرات”.