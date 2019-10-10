“تايدر” يرد على “بلماضي”:”أنا مثالي”

وضع “سفير تايدر” النقاط على الحروف بخصوص تصريح الناخب الوطني جمال بلماضي الذي لمح خلاله لعدم رغبته في استدعاء لاعب “امباكت مونتريال” الكندي مُجددا.
“تايدر” آجرى حوار مطول مع موقع “ديزاد فووت” رد خلاله على كلمة “غير المرغوب فيه”.
حيث قال:”كنت دائما أُبلل القميص مع المنتخب الوطني، لقد كنت لاعبا مثاليا والابتسامة لاتفارقني خلال تواجدي مع التشكيلة الوطنية”.
وأضاف:”لا أظن انني المقصود بتصريح جمال بلماضي، أُكرر مرة آخرى علاقتي رائعة مع الناخب الوطني”.
🎙️ Interview @dzfoot | Saphir Taider à propos de Djamel Belmadi: "Avec lui, j'ai toujours eu une superbe relation avec beaucoup de respect, on s'est toujours apprécié, ca a toujours été un plaisir d'aller en sélection sous ses ordres." #TeamDZ pic.twitter.com/E2v7IlSNZt
— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) October 10, 2019
التعليقات (0)