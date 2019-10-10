“تايدر” يرد على “بلماضي”:”أنا مثالي”

الرياضة
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“تايدر” يرد على “بلماضي”:”أنا مثالي” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

وضع “سفير تايدر” النقاط على الحروف بخصوص تصريح الناخب الوطني جمال بلماضي الذي لمح خلاله لعدم رغبته في استدعاء لاعب “امباكت مونتريال” الكندي مُجددا.

“تايدر” آجرى حوار مطول  مع موقع “ديزاد فووت” رد خلاله على كلمة “غير المرغوب فيه”.

حيث قال:”كنت دائما أُبلل القميص مع المنتخب الوطني، لقد كنت لاعبا مثاليا والابتسامة لاتفارقني خلال تواجدي مع التشكيلة الوطنية”.

وأضاف:”لا أظن انني المقصود بتصريح جمال بلماضي، أُكرر مرة آخرى علاقتي رائعة مع الناخب الوطني”.


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