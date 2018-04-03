تايدر يرد على تصريحات ماجر وينفي إدعاءاته

رد اللاعب الجزائري لفريق “أمباكت مونتريال الكندي” سفير تايدر على تصريحات الناخب الوطني رابح ماجر الذي تحجج بعدم جاهزيته بدنيا من أجل المشاركة في وديتي تانزانيا وإيران.

وقال تايدر في تصريح لموقع “لاغازيت دي فوناك” قائلا:

“كنت سعيدا بالعودة مجددا إلى أجواء المنتخب لوطني (بعد غياب عن التربص ما قبل الأخير بسبب الإصابة)، لأن العودة إلى البلاد والإحتكاك بالأصدقاء والأجواء المميزة لا نجدها إلا في الجزائر”.

وأضاف: “بما أنني في الجانب الآخر من العالم لم أكن مطلعا على تصريحات ماجر مؤخرا، لكنني سمعت أنه قال بأنني فشلت في الإختبارات البدنية”.

وأوضح تايدر بهذا الخصوص: ” في البداية حاولت التأكد من صحة هذه التصريحات، لأنني لم أصدقها، لكنهم أكدوا لي أنها تصريحات صحيحة”.

“أنا لست من النوع الذي يحب التحدث كثيرا عبر وسائل الإعلام، صحيح أننا استعملنا صدرياتGPS، أعتقد اننا إستعملناها مرة واحدة بعد مباراة تنزانيا”.

وأضاف: “قمنا بالتدرب على “toro “، وبعدها عملية الإحماء، تليها مباراة مصغرة 11 ضد 11 في أرضية صغيرة(ربع ملعب)، ولقد كانت مباراة لمدة 20 دقيقة، لذلك لم نبذل جهودا كبيرة بسبب ضيق الملعب والإكتضاض فوق أرضية الميدان وهذا ما منعنا من الركض كثيرا”.

وأضاف: “منطقيا لا يمكن ومن المستحيل قياس اللياقة البدنية لرياضي بإستعمال الـGPS خلال حصة تدريبية تدوم 20 دقيقة فقط”

“سأشرح لكم ..من أجل قياس اللياقة البدية يجب القيام بالتجارب ، وبكل بساطة نحن لم نقم بهذه التجارب.، ولو أنني شعرت بأنني غير جاهز بدنيا لطلبت من المدرب إعفائي من المباراة، وأن يشرك اللاعب الأكثر جاهزية”.

وإختتم حديثه قائلا: “لكنني شعرت بانني جاهز، بالإضافة إلى أنني كنت عائد من فترة التحضيرات رفقة فريقي أمباكت مونتريال لمدة شهر ونصف، بالإضافة إلى 5 مباريات ودية.كنت أفضل أن أسمع إيجابات أخرى من ماجر وليس التحجج بالمشكل البدني”.