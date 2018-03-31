تايدر يرد على ماجر بطريقته الخاصة!!

عبّر الدولي الجزائري، سفير تايدر عن استيائه الشديد من الناخب الوطني، رابح ماجر بطريقة خاصة ولكن دون تسمية الأمور بمُسمياتها.

وصرح للإعلام الكندي :”قضيت 21 ساعة في الطائرة، وتواجدت في 5 بلدان، 3 قارات خلال 3 أيام ولكن كزائر فقط”.

ولمّح متوسط الميدان بأنه لم يكن راضيا للطريقة التي عومل بها من طرف صاحب الكعب الذهبي دون منح تفاصيل أكثر.

ليواصل في حديث لـ”راديو كندا” :”أنا مُرهق لأني لم أتعود على هذه السفريات الطويلة، ولكني مُجبر على التأقلم مع الوضع”.

ليختم :”لست هنا لأبحث عن تبريرات أو أي شيء من هذا القبيل، أنا تحت تصرف الطاقم الفني في أي وقت”.