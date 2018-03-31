تايدر يرد على ماجر بطريقته الخاصة!!

الرياضة
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تايدر يرد على ماجر بطريقته الخاصة!!
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الدولي الجزائري، سفير تايدر عن استيائه الشديد من الناخب الوطني، رابح ماجر بطريقة خاصة ولكن دون تسمية الأمور بمُسمياتها.

وصرح للإعلام الكندي :”قضيت 21 ساعة في الطائرة، وتواجدت في 5 بلدان، 3 قارات خلال 3 أيام ولكن كزائر فقط”.

ولمّح متوسط الميدان بأنه لم يكن راضيا للطريقة التي عومل بها من طرف صاحب الكعب الذهبي دون منح تفاصيل أكثر.

ليواصل في حديث لـ”راديو كندا” :”أنا مُرهق لأني لم أتعود على هذه السفريات الطويلة، ولكني مُجبر على التأقلم مع الوضع”.

ليختم :”لست هنا لأبحث عن تبريرات أو أي شيء من هذا القبيل، أنا تحت تصرف الطاقم الفني في أي وقت”.


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