تايدر يرسم إنتقاله لنادي مونتريال

أمضى الدولي الجزائري سفير تايدر، عقدا جديدا يربطه بنادي مونتريال، لمدة ثلاثة سنوات، ليخوض بذلك تجربة جديدة في البطولة الأمريكية.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن تايدر، سيعوض رحيل زميله السابق بلريم دزيمايلي، العائد للبطولة الإيطالية بعد تجربة في نادي مونتريال.

وفضل تايدر (25 عاما)، خوض تجربة جيدة رفقة النادي الكندي في البطولة الأمريكية، رغم توفره على عدة عروض في إيطاليا.

حيث أبدت العديد من الأندية الإيطالية رغبتها في التعاقد مع الدولي الجزائري في الميركاتو الجاري، على غرار ناديي جنوة، وتورينو.