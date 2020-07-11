تايدر يساند تيري هنري بعد تضامنه مع “السود”

عبر النجم الدولي الجزائري “سفير تايدر” عن مساندته لمدربه الفرنسي “تيري هنري” الذي تضامن مع أصحاب البشرة السوداء.

تايدر قال:”من الجيد أن تعبر باستخدام الرياضة عن تضامنك مع السود وتوضح أيضا بأننا كلنا سواسية سواء أصحاب البشرة السوداء أو البيضاء.. نحن كلنا بشر”.

وأضاف لاعب الخضر خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أول مباراة لفريقه في “MLS”:”أعتقد أن هذا أمر جيد وأنه من خلال التوحد في التضامن سننجح “.

وكان لاعب المنتخب الفرنسي السابق قد تضامن مع مقتل المواطن الأمريكي “فلويد” على يد شرطي خلال أول مباراة.