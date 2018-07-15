تايدر يسجل ويقود امباكت لسادس فوز على التوالي

قاد الدولي الجزائري، سفير تايدر، فريقه امباكت مونتريال الكندي، لتحقيق سادس فوز له على التوالي في الدوري الإنجليزي، أمام الضيف سان خوسي ايرثكويس.

وسجل تايدر، بداية قوية في هذه المباراة، أين كان السباق لافتتاح باب التسجيل لصالح فريقه امباكت، عند الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.

وساهم تايدر في استرجاع العديد من الكرات، وخلق فرص تهديف كثيرة، اغتنم احداها زميله بياتي، لاضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ74.

ويعد هذا الفوز هو السادس على التوالي بالنسبة لنادي امباكت، في حين بصم تايدر، على رابع هدف له هذا الموسم، والثالث على التوالي.