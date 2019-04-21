تايدر يسقط بثلاثية نظيفة أمام فيلادالفيا

إنهزم الدولي الجزائري سفير تايدر، بثلاثية نظيفة، خلال المواجهة التي جمعت فريقه أمباكت مونتريال، بنادي فيلادالفيا، لحساب الأم أل أس.

وشارك تايدر، أساسيا في هذه المباراة، التي كان آدائه فيها باهتا على غير العادة، على غرار معظم لاعبي فريقه.

وفي الدقيقة الـ46، غادر الدولي الجزائري الملعب، تاركا فريقه منهزما بنتيجة 2-0، بعد أن قرر المدرب ريمي غارد، تعويضه بزميله ساميث.

يذكر أن هذه ثاني هزيمة يسجلها سفير تايدر، رفقة ناديه أمباكت مونتريال، هذا الموسم، بعد الخسارة بسباعية نظيفة أمام سبورتينغ كانساس.