تايدر يطلب عدم إستدعائه مُجددا للمنتخب الوطني !!

طلب الدولي الجزائري، سفير تايدر من مسؤولي المنتخب الوطني عدم إستدعائه مُستقبلا، بسبب عدم رضاه عن مُعاملة، رابح ماجر له.

وكشف مصدر موثوق لـ”النهار” بأن متوسط الميدان أعلم الأطراف الفاعلة داخل “الخضر”، بأنه غير مُستعد للتواجد مع التشكيلة الوطنية مُستقبلا.

وإعتبر لاعب “إيمباكت مونريال” بأنه لايفهم سبب جلبه من “كندا” للجزائر وقطعه لأكثر من 2500 كلم من أجل عدم المُشاركة.

وتأتي خرجة نجم “إنتر ميلان” السابق لتعصف بمُستقبله مع “الأفناك”، خاصة وأن الطاقم الفني و”الفاف” غير راضين عن تصرفاته الأخيرة.