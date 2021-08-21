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الرياضة

تايدر يفسخ عقده مع نادي العين

بقلم كريم.تيغرمت
تايدر يفسخ عقده مع نادي العين
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فسخ الدولي الجزائري سفير تايدر عقده مع ناديه العين السعودي، بعد تجربة قصيرة، هي الأولى من نوعها له في الدوري الخليجي.

وكان تايدر، قد انضم شهر أكتوبر الماضي، إلى نادي العين، أين أمضى عقدا لثلاث سنوات، قادما من نادي أمباكت مونتريال الكندي.

وبعد تجربة قصيرة دامت 11 شهرا، قرر الدولي الجزائري مغادرة فريقه العين، قبل انتهاء عقده مع النادي، ليصبح حرا من أي ارتباط.

يذكر أن سفير تايدر (29 عاما)، خريج مدرسة غرونوبل، لعب للعديد من الأندية الايطالية على غرار انتر ميلان، قبل أن ينتقل إلى أمباطت مونتريال الكندي، ومنه إلى العين السعودي.

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