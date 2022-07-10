تايدر يقترب من العودة للمنافسة من بوابة هذا النادي

يتواجد لاعب المنتخب الوطني السابق، سفير تايدر، على وشك العودة للمنافسات الرسمية، بعد نهاية عقده السنة الماضية. مع فريق العين السعودي.

وإقترب تايدر من التوقيع على عقد جديد مع فريق لوهافر الفرنسي الناشط في “الليغ2.

والذي شارك معه، أمس السبت، في مباراة ودية خاصة بدورة ودية تحضيرية للموسم المقبل، في إنتظار توقيع العقد بين الطرفين.

ودخل متوسط ميدان الإنتر السابق، تايدر، اللقاء إحتياطيا بداية من الدقيقة الـ60 من عمر اللقاء.

يذكر أن، عانى سفير تايدر مؤخراً بعد نهاية عقده مع فريق العين السعودي العام الماضي، ولم يستطع اللاعب توقيع عقد إحترافي جديد.