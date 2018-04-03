تايدر يقدم درسا لماجر في اللياقة البدنية !

أوضح اللاعب السابق لفريق إنتر ميلان الإيطالي “سفير تايدر”، الفرق بين جهاز الـ GPS، والـ cardio، بعد الإتهامات التي طالته بأنه فشل في إجتياز الإختبار البدني خلال تربص الخضر الأخير.

وقال تايدر في تصريح لموقع “لاغازيت دي فوناك” بخصوص فشله في إجتياز الإختبارات البدنية موضحا:

“لقد إستعملنا GPS ، وليس الكارديو..أنا أتدرب بالـ GPS لمدة 7 سنوات في إيطاليا،الـGPS يصلح لقياس عدد الأمتار التي قطعتها خلال التدريبات، وقياس شدة الركض، ولم نستعمل الكارديو خلال التدريبات ..(الكارديو هو الصدرية التي يتم وضعها على مستوى الصدر من أجل قياس نبضات القلب، وقياس الوقت المستهلك من أجل الإسترجاع، وأؤكد لكم أننا لم نستعمل الكارديو بل إستعملنا الـ GPS من أجل قياس سرعة الركض”

وأضاف: “منطقيا لا يمكن ومن المستحيل قياس اللياقة البدنية لرياضي بإستعمال الـGPS خلال حصة تدريبية تدوم 20 دقيقة فقط”

وأضاف: “سأشرح لكم ..من أجل قياس اللياقة البدية يجب القيام بالتجارب ، وبكل بساطة نحن لم نقم بهذه التجارب”.