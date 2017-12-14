تايدر يقرر مغادرة بولونيا ويفاضل بين تركيا وألمانيا

يتجه الدولي الجزائري السابق سفير تايدر، نحوى مغادرة فريقه بولونيا، خلال الميركاتو الشتوي الداخل، بحثا منه عن فرص لعب أكبر.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن تايدر، لم يتمكن من التوصل لإتفاق مع إدارة ناديه لتمديد عقده الذي ينتهي صيف 2019.

ونظرا لعدم تجديد عقده، ربط وكلاء اللاعب اتصالات بعدة أندية أوربية، قصد ضمان إنتقال تايدر لإحداها في الميركاتو الشتوي الداخل.

وكشفت “ليكيب” في مقالها، أن تايدر مطلوب في البوندسليغا من ناديي هامبورغ وفرانكفورت، إضافة إلى ناديي فنرباتشي واسطنبول باساكسهير التركيين.