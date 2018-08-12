تايدر يقود أمباكت لتعادل هام خارج الديار

ساهم الدولي الجزائري سفير تايدر، في عودة فريقه بنقطة ثمينة من خارج الديار، خلال المباراة التي جمعتهم بنادي ريال سالت ليك.

وشارك سفير تايدر، كالعادة أساسيا، في هذه المباراة، وساهم في اللقطة التي جاء منها هدف التعادل لصالح فريقه في الدقيقة الـ 55، عن طريق زميله جوكا.

ونال متوسط ميدان الخضر، علامة 6.5، كرابع أحسن لاعب في تشكيلة فريقه امباكت، نظير ما قدمه في هذه المباراة.

وبهذا يواصل سفير تايدر، حصد النقاط رفقة فريقه امباكت مونتريال، ليصبح في رصيدهم 30 نقطة، يحتلون بها المركز السادس في ترتيب بطولة الـ أم أل أس.