“تايدر” يكشف تفاصيل علاقته مع بلماضي

تحدث النجم الدولي الجزائري لفريق “امباكت مونتريال” الكندي “سفير تايدر” عن العلاقة التي تربطه بالناخب الوطني “جمال بلماضي”.
وقال متوسط الميدان الدفاعي المُبعد من الخضر في حوار اجراه مع موقع “ديزاد فووت”.
“مع جمال بلماضي؟، لقد كانت لدي دائما علاقة جميلة مع الكثير من الاحترام”.
وأضاف لاعب فريق بولونيا الإيطالي السابق:”انا أُقدره كثيرا، لقد كان من دواعي سروري دائمًا أن اعمل تحت قيادته”.
🎙️ Interview @dzfoot | Saphir Taider à propos de Djamel Belmadi: "Avec lui, j'ai toujours eu une superbe relation avec beaucoup de respect, on s'est toujours apprécié, ca a toujours été un plaisir d'aller en sélection sous ses ordres." #TeamDZ pic.twitter.com/E2v7IlSNZt
— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) October 10, 2019
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