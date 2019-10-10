“تايدر” يكشف تفاصيل علاقته مع بلماضي

الرياضة
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“تايدر” يكشف تفاصيل علاقته مع بلماضي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تحدث النجم الدولي الجزائري لفريق “امباكت مونتريال” الكندي “سفير تايدر” عن العلاقة التي تربطه بالناخب الوطني “جمال بلماضي”.

وقال متوسط الميدان الدفاعي المُبعد من الخضر في حوار اجراه مع موقع “ديزاد فووت”.

“مع جمال بلماضي؟، لقد كانت لدي دائما علاقة جميلة مع الكثير من الاحترام”.

وأضاف لاعب فريق بولونيا الإيطالي السابق:”انا أُقدره كثيرا، لقد كان من دواعي سروري دائمًا أن اعمل تحت قيادته”.


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