تايدر يكشف حقيقة إفلاسه و يردّ بطريقته الخاصة

ردّ متوسط ميدان الخضر السابق سفير تايدر على الإشاعات الأخيرة التي طالته خلال اليومين الأخيرين بشأن “إفلاسه” من الجانب المادي. كما شكر تايدر الجميع في الصفحة الرسمية على “انستغرام” خاصة الذين ساندوه “صباح الخير..تلقيت عدد من الرسائل في اليومين الأخيرين”.

في حين تابع تايدر “شكرا لكم أنا لم أواجه شبح الافلاس وعائلتي وأولادي بخير وهذا بفضل الله”. مضيفا “الترجمة كانت خاطئة فقط مع موقع “قول عربي”.

كما أوضح تايدر بشكل أكبر حينما قال “أردت فقط توجيه إشارة إلى إدارة النادي من أجل التكفّل ببعض اللاعبين. بحكم انّهم يعانون بشكل رهيب ماديا كما يعانون من مشاكل مع عائلاتهم”. و ختم “فريقي السابق العين كان يتعامل بشكل احترافي مع اللاعبين، وفقط أردت الإشارة إلى هذا المشكل”.

طالع أيضا:

وكشف تايدر عن افلاسه خلال فترة تواجده في الدوري السعودي للمحترفين بألوان العي حسب “غول العربي”.

لاعب إنتر ميلان الايطالي السابق قال في حوار مع موقع “غول العربي”:”النادي لم يدفع لي أي راتب منذ جانفي 2021″. “قررت أن أشكو العين وفزت بالقضية”.

“خسرت كل شيء، منتخب الجزائر، أحلامي، شغفي، يجب أن أدفع مصروفات مدارس أبنائي وإيجار منزلي”.

وهي التصريحات التي لقيت تجاوبا من قائد الخضر رياض محرز الذي سارع لنشر تلك التصريحات على ستوري حسابه الرسمي في أنستغرام.

وقد طلب محرز تدخل عدة جهات لحل الأزمة بالإشارة لهم ضمن منشوره. وعلى رأسهم وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل. وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين ونادي العين والمنتخب السعودي.