تايدر يمنح تمريرة حاسمة ويساهم في فوز امباكت

ساهم الدولي الجزائري سفير تايدر، أمس الأربعاء، في فوز فريقه امباكت مونتريال، بالمباراة التي جمعتهم بنادي كالفالري.

وشارك سفير تايدر كعادته أساسيا في هذه المباراة التي فاز بها فريقه امباكت بنتيجة 1-0، على حساب نادي كافالري.

وقدم الدولي الجزائري، تمريرة الهدف الوحيد في هذه المباراة لزميله أنتوني جاكسون، الذي حولها لهدف الفوز.

وبهذا بلغ سفير تايدر، رفقة ناديه امباكت مونتريال، الدور النهائي من بطولة كندا، أين سيواجه نادي تورنتو، في مباراة ستسمح للفائز بالتأهل لمنافسة الكونكاكاف.

يذكر أن هذه المباراة ستلعب بصيغة ذهاب واياب، وستجرى في الـ18 والـ25 من شهر سبتمبر المقبل، لتحديد المتأهل.