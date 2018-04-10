تايدر ينال الإعجاب رغم طرده الأخير

تحصل الدولي الجزائري، سفير تايدر على إشادة الإعلام الكندي، رغم الطرد الذي تعرض له خلال الجولة الماضية من الدوري الأمريكي.

وأعدت قناة “TVA SPORT” عنونته “نرفع القبعة لتايدر” لإهتمامه بصحة المُنافس الذي أصابه بدل التعليق على البطاقة الحمراء التي تلقاها.

وكان لاعب “الإنتر” السابق صرح بالتالي :”بعيدا عن البطاقة الحمراء، يبقى الأهم بالنسبة لي هو عدم تعرض “كايسيدو” لإصابة خطيرة”.

وجاءت هذه الخرجة من متوسط ميدان “إيمباكت مونريال” لتُظهر بأنه يبقى شخصيا طيبا رغم الإندفاع والشراسة التي تُميزه داخل الملعب.