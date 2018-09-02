تايدر يواصل التألق في الدوري الأمريكي

لا يزال اللاعب الجزائري “سفير تايدر” يصنع الحدث في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع فريقه “مونتريال امباكت” الذي حقق الفوز ضد “ريد بولز”.

وكان “تايدر” محرك الفريق أين صال وجال في كل أطراف الملعب مؤكدا أنه يتواجد في “فورمة” كبيرة، كما منح زميله “رود فاني” تمريرة الهدف الأول.

تواجد “سفير” في هذه اللياقة الكبيرة سيعود بالفائدة على الخضر الذي سيدخل في تربص تحضيري لمواجهة منتخب غامبيا في تصفيات كان 2019.