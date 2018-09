تايدر يواصل التألق في الدوري الأمريكي

وكان “تايدر” محرك الفريق أين صال وجال في كل أطراف الملعب مؤكدا أنه يتواجد في “فورمة” كبيرة، كما منح زميله “رود فاني” تمريرة الهدف الأول.

تواجد “سفير” في هذه اللياقة الكبيرة سيعود بالفائدة على الخضر الذي سيدخل في تربص تحضيري لمواجهة منتخب غامبيا في تصفيات كان 2019.

Papi Fanni qui marque son premier but avec le Bleu-blanc-noir et donne les devants aux siens!@rodfanni24 puts his team in front with his first goal with the Impact!

