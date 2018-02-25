عاجل

تايدر يواصل التألق ويسجل هدف عالمي أمام نيويورك سيتي

الرياضة
  • -
  • 0
تايدر يواصل التألق ويسجل هدف عالمي أمام نيويورك سيتي
بقلم كريم.تيغرمت

أمضى الدولي الجزائري سفير تايدر، ثاني أهدافه رفقة فريقه الجديد مونتريال الكندي، في شباك نادي نيويورك سيتي، مواصلا بذلك تألقه.

وجاء هدف سفير تايدر، خلال المواجهة الودية التي جمعت فريقه بنادي نيويورك سيتي، ضمن تحضيرات الفريقين تحسبا لإنطلاق الدوري الأمريكي.

وتمكن تايدر، من توقيع هدف جميل عن طريق تسديدة قوية، موقعا ثاني أهدافه مع ناديه مونتريال، في الودية التي انتهت بنتيجة 2-2.

وقدم الدولي الجزائري مستوى جيد في ثاني مبارة ودية يشارك فيها، في انتظار التأكيد خلال المباريات الرسمية من الدوري الأمريكي.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital