تايدر يُسجل وينقاد لهزيمة كبيرة برباعية

إنقاد النجم الدولي الجزائري “سفير تايدر” رفقة فريقه “إمباكت مونتريال” للهزيمة برباعية مقابل هدف أمسية اليوم في دوري المحترفين الأمريكي.

وجاءت الهزيمة على أرض فريق أتلانتا يونايتد رغم تقدم إمباكت مونتريال في الشوط الأول بهدف سفير تايدر في الدقيقة ال13.

وسجل أصحاب الأرض رباعية كاملة في أخر 20 دقيقة ليسقط بذلك زملاء لاعب الخضر للمرة الثانية على التوالي بنتيجة ثقيلة.

وشارك لاعب بولونيا الإيطالي السابق في التشكيلة الأساسية كما جرت العادة لفريقه الكندي وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة ال83.