“تايدر” يُودع كندا بتكريم خاص

تحصل الدولي الجزائري، سفير تايدر، على تكريم كبير في كندا، بإختياره في التشكيلة المثالية لـ”MLS”، وهذا بعد نهاية الموسم هناك.

وجاء إختيار متوسط ميدان المنتخب الوطني مع نجوم الدوري الأمريكي، لتألقه اللافت منذ وصوله لنادي “إيمباكت مونريال” قادما من “بولونيا”.

وتمكن خريج مدرسة “غرونوبل” من تسجيل 7 أهداف، وتقديم 5 تمريرات حاسمة، خلال 33 مُباراة لعبها مع أشبال “ريمي غارد”.

يذكر بأن، تايدر مُتواجد حاليا في عُطلة، وهذا في إنتظار تحديد مُستقبله الإحترافي سواء بالإستمرار في كندا أو العودة لأوروبا.