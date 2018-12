“تايدر” يُودع كندا بتكريم خاص

وجاء إختيار متوسط ميدان المنتخب الوطني مع نجوم الدوري الأمريكي، لتألقه اللافت منذ وصوله لنادي “إيمباكت مونريال” قادما من “بولونيا”.

وتمكن خريج مدرسة “غرونوبل” من تسجيل 7 أهداف، وتقديم 5 تمريرات حاسمة، خلال 33 مُباراة لعبها مع أشبال “ريمي غارد”.

يذكر بأن، تايدر مُتواجد حاليا في عُطلة، وهذا في إنتظار تحديد مُستقبله الإحترافي سواء بالإستمرار في كندا أو العودة لأوروبا.

11 – Here is the best XI from the 2018 #MLS regular season based on Opta data. Recognition. #OptaXI pic.twitter.com/kmSIjSvVVI

