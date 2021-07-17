تايلاند تجمع بين لقاحين من كورونا لزيادة الحماية

أعلنت تايلاند، عن استخدامها لقاح أسترا زينيكا، كجرعة ثانية للأشخاص الذين تلقوا لقاح سينوفاك الصيني، لزيادة الحماية من الفيروس التاجي، حسبهم.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها والتي يتم فيها الجمع بين نوعين من اللقاح، لتطعيم نفس الشخص.

وقال وزير الصحة التايلاندي، إن هذه الخطوة في جمع اللقاح الصيني والبريطاني، جاءت لتحسين الحماية ضد متغير دلتا وبناء مستوى عال من المناعة ضد المرض.

وأوضح الوزير إن الجرعة الثانية من لقاح أسترا زينيكا، سيتم تقديمها للمتلقي، بعد 4 أسابيع من تلقيهم لقاح سينوفاك الصيني.

ويأتي هذا، بعد إعلان وزارة الصحة التايلاندية أن 618 من 677348 عاملا طبيا تلقوا جرعتين من لقاح سينوفاك أصيبوا بالفيروس في الفترة من أفريل إلى جويلية، في حين توفيت ممرضة تلقت الجرعة الأولى من اللقاح.

ولم يتم نشر أي دراسة محددة حول خلط لقاحي أسترا زينيكا وسينوفاك، ولكن العديد من البلدان، تفكر في الجمع بين لقاحات مختلفة أو إعطاء جرعة تقوية ثالثة، للحماية من الفيروس، حسب وكالة “رويترز”.