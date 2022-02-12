تايلاند تدعو مواطنيها إلى ارتداء الكمامة في عيد الحب

دعت السلطات في تايلاند، اليوم السبت، مواطنيها إلى ارتداء الكمامة، خلال 14 فيفري المصادف عندهم لـ”عيد الحب”. كما طالب مدير مكتب الصحة، إلى ارتداء الأقنعة الواقية أثناء تواجد الأزواج أو الحبيبين حتى في الخصوصية.

في حين قال مدير مكتب الصحة، بونياريت سقراط، لوكالة فرانس برس أن “كوفيد ليس مرضا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي”. “لكن يمكن أن تصاب بكورونا عن طريق التنفس عن كثب أو تبادل اللعاب”.

كما أوصى سقراط، الأزواج، إلى إجراء اختبار كورونا قبل يوم من عيد الحب، من أجل تجنب تفشي الوباء.

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