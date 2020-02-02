تايلاند تنجح في إنقاد حياة 8 مصابين بالكورونا

حقق أحد مستشفيات تايلاند نتائج مبهرة فيما يخص التعامل مع مصابين بفيروس كورونا الجديد.

وتوصلت تايلاند لنتائج جيدة بإختبار مزيج من العقاقير المضادة للفيروسات على مريض صيني كان في حالة خطرة إثر إصابته بالكورونا.

وقال كريانجساك أتيبورنوانيتش المشرف على علاج المصاب في مستشفى “راجافيث” في بانكوك إنّ حالة المريض تحسنت بشكل ملحوظ خلال 48 ساعة بعد أن قرر الفريق الطبي إستخدام العقاقير المضادة للإنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية.

وسجلت في تايلاند 19 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”، 11 من أصحابها لا يزالون في المستشفى، والباقون تماثلوا للشفاء.