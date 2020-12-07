تايلاند: مصرع 24 شخصا وتضرر 550 ألف منزل جراء الفيضانات

لقي 24 شخصا مصرعهم في الأسبوعين الأخيرين بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الكثيفة في 11 مقاطعة بجنوب تايلاند.

وحسبما أعلنت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف منها التايلاندية، اليوم الاثنين، فقد تضرر 550 ألف منزل.

وانتقل رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا الاثنين إلى ناخون سي ثامارات للإشراف على أعمال فرق الإغاثة.

وأكد أن الحكومة تنفذ خطة لمساعدة ضحايا الفيضانات، التي بدأت في 25 من نوفمبر الماضي.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار أصبحت متوسطة الشدة.

ولكنها ستسمر في 60% من جنوب البلاد، وبالأخص في المناطق القريبة من خليج تايلاند.