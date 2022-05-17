تايلور تؤكد مُجددا حرصها على اسعاد محرز !

تؤكد مرة آخرى الحسناء البريطانية، تايلور وارد، ارتباطها الوثيق بالعائلة الكبيرة لزوجها الجزائري رياض محرز.

والدليل على ذلك الصور الحديثة التي نشرتها أمسية اليوم الثلاثاء على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

كما أظهرت الصور تواجد إبنتا محرز من زوجته الأولى، ريتا جوهال، خلال الحفل الذي أُقيم بمناسبة انتظار تايلور لمولودتها الأولى من محرز.

وتواجد في الحفل أيضا شقيقات محرز وكذا العائلة الكبيرة لتايلور.