تايلور تُعلن وضع مولودتها الأولى من محرز

أعلنت سهرة اليوم الجمعة، الحسناء البريطانية، تايلور وارد، عن وضع مولودتها الأولى من زوجها، رياض محرز.

حيث نشرت، تايلور وارد، صورة لابنتها الرضيعة التي وضعتها يوم الفاتح جويلية الحالي على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

قبل أن تُرفق الصورة بعبارة:”أسبوع بحبك.. ميلا محرز 01.07.22″.

كما أطلق النجم الدولي الجزائري، رفقة زوجته إسم، ميلا، على ابنتهما الأولى لتُضاف لابنتيه من زوجته الأولى، ريتا جوهال.

https://www.instagram.com/p/Cfw5BI5MkVd/?igshid=YmMyMTA2M2Y=