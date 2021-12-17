تايلور سويفت متهمة بسرقة كلمات إحدى أغانيها الرائجة

رفض قاضى المحكمة الجزئية الأميركية مايكل دبليو فيتزجيرالد، طلب النجمة العالمية تايلور سويفت. بإلغاء قضيتها التي تواجه فيها تهم سرقة كلمات أغنية “Shake It Off” من أغنية أخرى.

وأكد أن هيئة المحلفين اكتشف في النهاية أن نجاحها في تصدر أغاني عام 2014 قد انتهك حقوق الطبع والنشر. لأغنية Playas Gon ‘Play” التي أصدرتها فرقة “3LW ” الأمريكية عام 2001.

ورغم وجود بعض الاختلافات الملحوظة بين الأغنيتين، قال القاضي إن هناك أوجه تشابه ولا يمكنه رفض القضية بنفسه. موضحًا أن هيئة الدفاع عن تايلور سويفت قدموا حججاً قويةلرفض القضية، لكن ذلك لم يكن كافياً، حسبما ذكرته “bbc”.

يأتي هذا فيما احتفلت النجمة العالمية تايلور سويفت بعيد ميلادها 32 وسط تجمع مقرب منها. حتى لا يكون الاحتفال ضخما نظراً لظروف تفشى فيروس كورونا. حيث نشرت نجمة البوب التي بلغت 32 عامًا صورتين من الاحتفالات على إنستغرام وهى ترقص.

وفي سياق آخر، حجزت سويفت موقعًا لاسمها ضمن قائمة الفائزين بفعاليات جوائز American Music Awards. وذلك بعدما نالت جائزة أفضل مغنية pop.

كما لم تقتصر جوائزها على ذلك، وإنما تُوجت أيضاً بجائزة أفضل ألبوم pop عن ألبومها evermore.

وأضاف التقرير أن المغنية الشهيرة خطفت الأنظار من الجميع أثناء غنائها على مسرح American Music Awards. وذلك بمفاجأة الجميع بارتداء فستان زفاف وهى تتألق في الغناء بفعاليات توزيع جوائز AMAs.

في حين توج المغني أيد شيرين بجائزة أفضل مطرب pop ضمن فعاليات American Music Awards.

للإشارة، فإن تايلور أليسون سويفت هي مغنية وكاتبة أغاني بوب ريفي وممثلة أمريكية من مواليد 13 ديسمبر 1989.

في عام 2008، تجاوزت مبيعات ألبومات سويفت 4 ملايين نسخة، مما جعلها الفنانة الأكثر مبيعا للأسطوانات في ذاك العام. وفقا لمجلة فوربس، فقد جنت سويفت 18 مليون دولار في عام 2009، و45 مليون دولار في عام 2010.

وبحلول نوفمبر 2012، تجاوزت مبيعات ألبوماتها 26 مليون نسخة حول العالم.