تباحثا قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.. عطاف يجري مكالمة هاتفية مع لافروف

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية لروسيا الفيدرالية، سيرغي لافروف.

يندرج الاتصال في إطار تقاليد التشاور المنتظم بين الوزيرين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على ضوء ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية وطيدة.

وفي هذا الصدد، تبادل الوزيران الرؤى بشأن أبرز المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال رئاسة روسيا لهذه الهيئة الأممية المركزية، وفي مقدمتها قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية التي ينتظر أن يصدر قرار بشأنها قبل نهاية الشهر.