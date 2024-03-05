تبادل أكاديمي وبحثي بين جامعة الجزائر1 والجامعات الكورية

استقبل مدير جامعة الجزائر 1 ، البروفيسور فارس مختاري، بمقر رئاسة الجامعة، سفير جمهورية كوريا بالجزائر، سان يوكي جون، الذي قام بزيارة لذات الجامعة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة جامعة الجزائر1.

وأوضح بيان الجامعة، أنه تم خلال اللقاء “مناقشة إمكانيات وسبل التعاون والتبادل الأكاديمي والبحثي. في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بين جامعة الجزائر 1 والمؤسسات الجامعية الكورية”.

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