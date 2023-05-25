تبادل الخبرات العلمية مع أساتذة من البرتغال وبلغاريا بجامعة ميلة

قدّم عدد من الأساتذة الجامعيين من دولتي البرتغال وبلغاريا إلى ولاية ميلة لتبادل الخبرات العلمية مع أساتذة وطلبة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف.

وقال مدير الجامعة عميروش بوشلاغم، في تصريح لـ”وأج”، بأن الأساتذة البرتغاليين حلوا ضيوفا على ولاية ميلة عموما و المركز الجامعي خصوصا منذ أيام. في إطار برنامج التعاون الدولي “إيراسموس بلوس” الذي تم بموجبه توقيع إتفاقية تبادل علمي مع خمس جامعات برتغالية. منها جامعة “نوفا لشبونة” التي أوفدت بعثة علمية متكونة من ثلاثة أساتذة مختصين في مجال البيئة والمحيط ومعالجة المياه. لتبادل التجارب والخبرات مع أساتذة مركز ميلة الجامعي فضلا عن زيارة عديد المنشآت المختصة في معالجة وتصفية المياه.

وكانت دولة بلغاريا ممثلة من خلال موفدة وحيدة مختصة في مجال إدارة الأعمال والتي قدمت إلى ميلة مطلع هذا الأسبوع. في إطار إتفاقية التعاون بين مركز عبد الحفيظ بوالصوف وجامعة فارنا البلغارية.

كما أكد عميروش أن تواجد هؤلاء الأساتذة بميلة يندرج ضمن مساعي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. للإنفتاح على الجامعات الخارجية تشجيعا لتبادل البحوث العلمية بين جامعات الجزائر و نظيراتها بالخارج. من خلال إبرام اتفاقيات تعاون وتبادل الخبرات العلمية في مختلف التخصصات لضمان التكوين والتحصيل العلمي. و ذلك في إطار الحركية الدولية التي تشمل الطلبة والأساتذة وحتى الأطقم الإدارية.

من جهتها، صرحت الدكتورة ديسيسلافا بوريسلافاس سيرافينوفا من جامعة فارنا ببلغاريا، أنها تتواجد لأول مرة بالجزائر وتحديدا بولاية ميلة. لتقاسم معارفها وخبراتها في مجال التنمية المستدامة و إدارة الأعمال مع أساتذة وطلبة معهد العلوم الاقتصادية والتجارية. وعلوم التسيير بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف”.

للإشارة، فقد أعدت إدارة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف برنامجا متنوعا للأساتذة الضيوف يشمل. علاوة على الجانب العلمي، شقا ترفيهيا وسياحيا لتعريفهم بمعالم وطبيعة ولاية ميلة وحتى ولايات مجاورة كقسنطينة وسطيف.

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