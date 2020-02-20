تبادل الخبرات في مجال الصحة محل تباحث بين بن بوزيد والسفير الأوكراني

الوطني
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تبادل الخبرات في مجال الصحة محل تباحث بين بن بوزيد والسفير الأوكراني
بقلم نويس عبد الجلال

إستقبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، سفير أوكرانيا بالجزائر، ماكسيم سوبخ بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء تباحث الطرفان سبل التعاون وتطوير العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين، في قطاع الصحة وخاصة في مجال السياحة العلاجية.

وناقش الثنائيين مواضيع تتعلق بسبل تفعيل التعاون بين الوزارات المعنية بالبلدين إضافة إلى المشاركة في إقامة ندوات وفعاليات علمية وأكاديمية مشتركة في المجال الطبي.

كما إتفقا الجانبان على عقد لقاء آخر قريبا في إطار الزيارة المرتقبة للوفد الطبي الأوكراني المتخصص إلى الجزائر .

هذا وقد حضر اللقاء وزير الدولة المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي بأحمد.


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