تباين في أسعار النفط بسبب مخاوف تأثر الطلب

تباينت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ عوض انخفاض الدولار الأمريكي أثر بعض المخاوف من أن الطلب على الوقود قد يتعثر بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو ما يعادل 0.44 بالمائة إلى 45.37 دولار للبرميل من أدنى مستوى خلال الجلسة عند 45.10 دولار.

بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.19 بالمائة إلى 42.11 دولار للبرميل .

وصعد الخامان القياسيان بأكثر من واحد بالمائة يوم الأربعاء لأعلى مستوياتهما منذ السادس من مارس ، ليكملا ارتفاعا استمر على مدى أربعة أيام، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض فاق المتوقع بكثير في مخزونات النفط الأمريكية.

ويدعم انخفاض الدولار في الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار النفط. ونظرا لأن العقود الآجلة للنفط مسعرة بالدولار،تميل أسعار الخام للارتفاع لتعويض انخفاض العملة.