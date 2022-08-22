تبدأ عملها الأربعاء.. تنصيب لجنة للتكفل بمتضرري الحرائق

أعلن الناطق باسم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مسعود بن زريدي، اليوم الاثنين، عن تنصيب لجنة قطاعية عملياتية للتكفل بالمتضررين من حرائق الغابات.

وقال ذات المسؤول، في تصريحات بثتها القناة الإذاعية الأولى، أن هذه اللجنة، ستشرع في عملها هذا الأربعاء.

وأوضح بن زريدي إلى أنّ اللجنة القطاعية العملياتية تعنى بتعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة.

مشيرًا إلى أنّ ذلك سيتم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتعويضات على مستوى وزارة الداخلية.

وذكر المتحدث ذاته أنّ اللجنة العملياتية ستباشر عملها ميدانيًا هذا الأربعاء عبر زيارة الولايات المتضررة.

كما كشف بن زريدي عن وضع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، برنامج تشجير أنواع نباتية تتأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة.

وأشار ذات المتحدث، إلى إشراك مجمع الهندسة الريفية لإعادة تهيئة سائر المسالك الفلاحية.