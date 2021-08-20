تبدأ من بعد العصر.. هذه ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة

توجد في يوم الجمعة ساعةٌ لاستجابة الدعاء لا يوافقُها العبد المسلم إلا وحقّق الله مرادَه. وقد ورد عن نبيّنا الكريم -عليه الصلاة والسلام أنه قال. “يومُ الجُمُعةِ اثنتا عَشرة ساعةً، فيها ساعةٌ لا يُوجَدُ مسلمٌ يسألُ اللهَ فيها شيئًا إلَّا أعْطاه. فالْتَمِسوها آخِرَ ساعةٍ بعدَ العصرِ”.

واختلف العلماء في تحديدهم لساعة الاستجابة يومَ الجمعة. فمنهم مَن رأى أنّها الساعة التي تكون ما بين جلوس الإمام على المنبر حتّى إقامة الصلاة. ويرى بعض العلماء أنّها آخرُ ساعةٍ في يوم الجمعة، والأرجح والأقوى بين هذه الآراء أنّها آخر ساعة في يوم الجمعة.

بعض الأدعية المستحبة بعد صلاة العصر:

– «يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ودود ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا معبود. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي. وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا. وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين».

– «اللهمّ إنّي أسألك عيش السّعداء، ونزل الشّهداء، ومرافقة الأنبياء، والنّصر على الأعداء، يا سميع الدّعاء. يا ذا قولٍ وعطاء، وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين».

– «اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن. عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم».