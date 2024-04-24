تبدو في العشرينات.. باميلا الكيك تصدم جمهورها بصُور والدتها

نشرت النجمة اللبنانية باميلا الكيك، صورا جمعتها مع والدتها عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستغرام.

ورافقت الممثلة الصور بتعليق جاء فيه: “أمّي يا ملاكي يا حبّي الباقي إلى الأبد”.

وخطفت والدة باميلا الكيك الأنظار إليها بجمالها وشبابها، وأصبحت حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة، حيث بدت كشابة عشرينيّة.

وانهالت التعليقات الّتي أثنت على إطلالة باميلا الكيك مع والدتها عبر منصّات التواصل الاجتماعي.