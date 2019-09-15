تبديل جثتي شخصين دون قصد أثناء تسليمهما بمستشفى بوسعادة

شهد مستشفى رزيق البشير ببوسعادة صبيحة اليوم حادثة غريبة، بعد وقوع خطأ في تسليم إحدى الجثث لعائلة اخرى غير عائلته، و التي قامت بدفنها بعد إلقاء النظرة الاخيرة عليها.

خطأ تم اكتشافه بعد تقدم العائلة الثانية لتسلم جثة والدها إلا أنها اصطدم أهله بأن المتوفي ليس والدهم.

افراد العائلتين تجمعوا في ساحة المستشفى للمطالبة بإيجاد حل يحفظ كرامة الجثتين، مطالبين في ذات الوقت بمحاسبة المتسبب وراء الحادثة التي أقارت إستياء الجميع ، و صنعت الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي .

للتذكير فإن المصالح المعنية قامت بمنح ترخيص حسب معلومات توفرت لدينا من أجل استخراج الجثة الأولى لإلقاء نظرة عليها من طرف العائلة ، فيما سيتم تسليم الجثة الثانية لأهلها قصد دفنها .