تبرئة اللاعب الفرنسي والمان سيتي ميندي من 6 قضايا اغتصاب

كشفت اليوم الجمعة، وسائل إعلام فرنسية، عن تبرئة اللاعب الدولي الفرنسي ونادي مانشستر سيتي، بنجامين ميندي من 6 قضايا اتهام بالاغتصاب طالته مؤخراً.

ونقل موقع “ليكيب” الفرنسية، أن اللاعب تمت تبرئته من 6 قضايا اغتصاب، في انتظار حسم القضية السابعة، بتاريخ 26 جوان المقبل.

للإشارة، استغرقت محاكمة اللاعب ميندي 17 أسبوعا بمحكمة تشيستر شمال إنجلترا، وتم بالاجماع على إسقاط التهم من 6 قضايا في انتظار المحاكمة الجديدة.

كما سيمثل ميندي صاحب الـ28 عاماً، أمام المحكمة في تهمتين لم يتم الفصل فيهما.