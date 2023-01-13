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الرياضة

تبرئة اللاعب الفرنسي والمان سيتي ميندي من 6 قضايا اغتصاب

بقلم فيصل زيان بوزيان
تبرئة اللاعب الفرنسي والمان سيتي ميندي من 6 قضايا اغتصاب
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كشفت اليوم الجمعة، وسائل إعلام فرنسية، عن تبرئة اللاعب الدولي الفرنسي ونادي مانشستر سيتي، بنجامين ميندي من 6 قضايا اتهام بالاغتصاب طالته مؤخراً.

ونقل موقع “ليكيب” الفرنسية، أن اللاعب تمت تبرئته من 6 قضايا اغتصاب، في انتظار حسم القضية السابعة، بتاريخ 26 جوان المقبل.

للإشارة، استغرقت محاكمة اللاعب ميندي 17 أسبوعا بمحكمة تشيستر شمال إنجلترا، وتم بالاجماع على إسقاط التهم من 6 قضايا في انتظار المحاكمة الجديدة.

كما سيمثل ميندي صاحب الـ28 عاماً، أمام المحكمة في تهمتين لم يتم الفصل فيهما.

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