تبرئة رجل ياباني بعد 46 عاماً من انتظار تنفيذ حكم الإعدام

كان إيواو هاكامادا هو السجين الوحيد في العالم الذي قضى أكبر عدد من السنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. وقد اتُهم بقتل رئيسه وثلاثة من أفراد عائلة هذا الأخير في عام 1966.

بالنسبة للعديد من المتظاهرين، أصبح إيواو هاكامادا رمزًا للدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وتمت تبرئة إيواو هاكامادا، وهو رجل ياباني يبلغ من العمر الآن 88 عامًا، من قبل محكمة شيزوكا أثناء محاكمته المراجعة.

تمت تبرئة إيواو هاكامادا، وهو رجل ياباني يبلغ من العمر الآن 88 عامًا، من قبل محكمة شيزوكا أثناء محاكمته المراجعة.

هذا النزيل، وهو ملاكم سابق أصبح موظفًا في شركة لتصنيع الميسو (فول الصويا المخمر)، إيواو هاكامادا. متهم بقتل رئيسه وثلاثة أفراد من عائلة الأخير في عام 1966. وفي عام 1968، حكمت عليه محكمة شيزوكا بالإعدام.

وفي ذلك الوقت، اعترف في البداية بأنه مرتكب جرائم القتل هذه قبل أن يتراجع.

ومع ذلك، تم تأكيد حكم الإعدام عليه في عام 1980 من قبل المحكمة العليا اليابانية.

لكن محاميه يعتقدون أن الأدلة ربما تكون ملفقة من قبل الشرطة أو المحققين في ذلك الوقت لتبرير اعتقاله وإدانته.

الحمض النووي غير متطابق

في عام 2014، اعترفت المحكمة بالشكوك حول ذنبه بعد أن قوضت الاختبارات الجينية أدلة الإدانة في قلب قضية الادعاء. الحمض النووي الموجود على الملابس الملطخة بالدماء لا يتطابق مع حمضه النووي. ثم أطلق سراحه.

لكن الطريق إلى الحصول على محاكمة مراجعة كان طويلاً ومتعرجاً بشكل خاص. عند الاستئناف من الادعاء، شككت محكمة طوكيو العليا في عام 2018 في موثوقية اختبارات الحمض النووي. وأبطلت قرار عام 2014، دون إعادة إيواو هاكامادا إلى السجن.

في عام 2020، حدث تطور جديد: ألغت المحكمة العليا القرار الذي منع إعادة محاكمة إيواو هاكامادا.

وخلال المرافعات الختامية لمحاكمته في ماي، دعا ممثلو الادعاء مرة أخرى إلى فرض عقوبة الإعدام. مستشهدين بذنبه “بما لا يدع مجالاً للشك”.

لكن محاميه ومؤيديه الكثيرين، وعلى رأسهم شقيقته هيديكو (91 عاما)، يطالبون ببراءته. هذه المرة، أثناء النطق بالحكم، أعلن القاضي أن المحكمة اعتبرت المتهم “بريئاً”.

ووفقا لصحيفة ماينيتشي اليابانية، ستكون هذه هي المرة الخامسة التي يطالب فيها المدعون العامون في اليابان. مرة أخرى بعقوبة الإعدام في محاكمات المراجعة للسجناء السابقين المحكوم عليهم بالإعدام. وفي القضايا الأربع الأولى، صدرت أحكام البراءة في نهاية المطاف.

آثار نفسية كبيرة

ووفقا للمقربين منه، يعاني إيواو هاكامادا من آثار نفسية كبيرة. بعد أن أمضى ما يقرب من خمسة عقود في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. وغالبا في الحبس الانفرادي، وحيث يمكن أن يكون كل يوم هو الأخير له. وفقا لما ينص عليه القانون الياباني.

وقالت شقيقته هيديكو: “لقد خاضنا معركة لا نهاية لها على ما يبدو لفترة طويلة”.

وأضافت: “لكن هذه المرة، أعتقد أن القتال سينتهي”.