تبسة:إصابة ثمانية أشخاص في ثلاثة حوادث مرور

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة امس السبت، 3 حوادث مرور متفرقة، اسفرت عن إصابة ثمانية اشخاص.

وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الابيض لاجل حادثي مرور، الاول بالطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى هنشير بوشقرة بالماء الابيض.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، اسفر عن إصابة 4 اشخاص اعمارهم 5 سنوات و 47 سنة، تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الماء الابيض.

كما وقع حادث على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى الذكارة صفصاف الوسرى، تمثل في انقلاب سيارة سياحية.

واسفر الحادث عن إصابة شخصين اعمارهما 17 و36 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات بئر العاتر.

كما تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية باب الزياتين لاجل حادث مرور بطريق الجرف، تمثل في اصطدام بين سيارتين.

واسفر الحادث عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 45 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الجرف بتبسة.