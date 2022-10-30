تبسة: أطفال يحتجّون ويشتكون إلى “المير” بعد غلق ملعب الحي

في سابقة هي الأولى من نوعها أقدم مجموعة من الأطفال ببلدية تبسة على كتابة عريضة وشكوى تقدموا بها إلى مكتب رئيس البلدية حول غلق ملعب حيهم.

وقد قام الأطفال بكتابة شكوى ونقلها إلى رئيس بلدية تبسة عبد الرحمن عوايشية، أين تم إستقبالهم وقدموا شكوى رسمية موقعة من طرفهم تتعلق بغلق ملعب حيهم من طرف شخص يقوم بمطالبتهم بدفع 1000 دج لليوم مقابل اللعب.

من جهته تدخل رئيس البلدية رفقة عناصر الأمن من أجل فتح الملعب الجواري والسماح للاطفال باللعب فيه مجانا ودون مقابل. مع استدعاء الشخص المشكو منه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.