تبسة: إجراءات محلية جديدة للتصدي لفيروس كورونا

أعلنت، السلطات المحلية بولاية تبسة، عن اتخاذ جملة من القرارات الجديدة والتدابير التي تندرج في إطار الاجراءات المتعلقة بمكافحة انتقال عدوى فيروس كورونا (كوفيد 19)، خاصة بعد تسجيل ارتفاع معتبر في العدوى وعدد الإصابات والحالات النشطة.

وحيث جاء في إعلان جديد صادر اليوم عن مصالح ولاية تبسة، فقد تقرر تعليق عملية اجراء عقود الزواج مؤقتا، وتعليق نشاط سوق الفلاح الشهير بسوق النساء الواقع بوسط المدينة لمدة 15 يوما قابلة للتجديد، موازاة مع تعليق كل النشاطات التجارية التي تقام بشارع التهذيب بنفس المدة، إضافة الى تعليق نشاط سوق الماشية مع الترخيص بفتح نقاطبيع متفرقة ومتباعدة.

وتضمن الاإعلان أيضا فرض إجراءات التباعد الجسدي في الساحات العمومية التي تعرف اكتظاظا وتوافدا كبيرين للمواطنين والعائلات مع إلزامية إرتداء الكمامة، إضافة الى تفعيل وتكثيف عمليات المراقبة على مستوى كل البلديات مع التركيز على مدى احترام الإجراءات المرافقة لرفع الحجر الصحي على مستوى المحلات والمساحات التجارية والترفيهية والفضاءات العمومية تحت طائلة العقوبات القانونية وفرض غرامات مالية اذا اقتضت الضرورة.

كما تجدر الإشارة الى أنه تم منع التنقل من وإلى الولايات المجاورة لولاية تبسة المتخذ ليلة البارحة خلال اللقاء الرفيع الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحضره الى جانب الوزير الأول وقادة الأجهزة الأمنية عددا من الوزراء والولاة، وهم أم البواقي وسوق أهراس وخنشلة والوادي، إضافة اإلى القرار الساري منذ مدة والمتعلق بغلق الحدود مع الجمهورية التونسية تكون ولاية تبسة هي الأخرى في حالة حجر غير معلنة في الشق المتعلق بحركة السفر منها واليها، وهو ما يعتبر أمرا إيجابيا يندرج في خانة القيد والتضييق على أسباب وعوامل انتقال العدوى.