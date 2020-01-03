تبسة.. إحباط محاولة إغراق أسواق الشريعة بأكثر من 10 قناطير من الدجاج الفاسد

حجزت مصالح أمن دائرة الشريعة بولاية تبسة، نهاية الأسبوع كمية معتبرة من اللحوم البيضاء “دجاج” غير صالح للإستهلاك البشري.

ووفقا لبيان لأمن الولاية، فإنّها نجحت في حجز 10 قناطير و56 كلغ من الدجاج الفاسد، والذي كان موجه للإستهلاك المحلي داخل أسواق المدينة.

كما قامت ذات المصالح بتوقيف سائق شاحنة التبريد التي كانت على متنها الحمولة وهي من نوع “هيونداي”، ويتعلق الأمر بكهل يبلغ من العمر 50 سنة.

وجاءت العملية بعد أن تم توقيف للشاحنة في أحد نقاط المراقبة والتفتيش، حيثُ طُلب من السائق وثائق سير المركبة ومراقبة الشاحنة.

ليتبين وجود كميات معتبرة من لحوم الدجاج على متنها، ليُطلب أيضا منه تشغيل المبرد، غير أنه لم يكن مشتغلا.

وعلى هذا الأساس تم تحويل الشاحنة إلى المقر وإستدعاء لجنة حفظ الصحة والوقاية التابعة لبلدية الشريعة والطبيب البيطري.

حيث تمت معاينة البضاعة. لتقرر اللجنة حجز كمية المنتوج المقدر وزنه الإجمالي بـ10 قناطير و56 كلغ بسبب مخالفة عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية.

كما تم حجز 74 كلغ لحم أحمر بسبب ممارسة الذبح غير شرعي، ومحفوظة في شروط غير صحية، وقنطار و30 كلغ من البطاطا غير صالحة للإستهلاك البشري.

وقد تم إتلاف جميع المحجوزات و فتح تحقيق في القضية، حسب ذات البيان.