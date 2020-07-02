عاجل

تبسة..إحباط محاولة استيراد 87 هاتف ذكي عن طريق التهريب

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تبسة..إحباط محاولة استيراد 87 هاتف ذكي عن طريق التهريب
بقلم خالد زوبيري

تمكنت مصالح الجمارك بولاية تبسة، اليوم الخميس، من إحباط محاولة استيراد بضاعة أجنبية عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل.

وحسب بيان ذات المصالح، فقد تمت هذه العملية على مستوى الطريق الوطني رقم 16، الرابط بين مدينتي نقرين و بئر العاتر.
وأوضح ذات المصدر، أن هذه البضاعة تتمثل في 87 هاتف ذكي بلواحقه و بأنواع مختلفة، كانت مخبأة داخل الصندوق الخلفي لسيارة سياحية.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=846406

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com