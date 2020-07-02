تبسة..إحباط محاولة استيراد 87 هاتف ذكي عن طريق التهريب
تمكنت مصالح الجمارك بولاية تبسة، اليوم الخميس، من إحباط محاولة استيراد بضاعة أجنبية عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل.
وحسب بيان ذات المصالح، فقد تمت هذه العملية على مستوى الطريق الوطني رقم 16، الرابط بين مدينتي نقرين و بئر العاتر.
وأوضح ذات المصدر، أن هذه البضاعة تتمثل في 87 هاتف ذكي بلواحقه و بأنواع مختلفة، كانت مخبأة داخل الصندوق الخلفي لسيارة سياحية.
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