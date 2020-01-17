تبسة: إحباط محاولة تسلل 5 أفارقة بالحويجبات

أحبطت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الحويجبات الحدودية 30 كلم شمال تبسة محاولة تسلل 5 رعايا من جنسيات افريقية مختلفة الى ارض الوطن.

أين كانوا بصدد العبور وتجاوز خط التماس الفاصل بين الشريطين الحدوديين الجزائري والتونسي عند النقطة المسماة بودرياس بإقليم منطقة بوشبكة التي يتواجد بها اكبر معبر حدودي بري.

وحسب معلومات النهار اونلاين فان العملية تمت في إطار الرصد العملياتي للحدود الذي تقوم به مصالح الدرك الوطني وقوات حرس الحدود المرابطة.

وذلك من أجل حماية التراب الوطني من أي عملية إختراق أوإجرام مهما كان نوعها

وتشير ذات المعلومات التي اوردت الخبر أن الرعايا الموقوفين يحملون جنسيات دول الكونغو ومالي وغينيا قدموا من ليبيا مرورًا بتونس.

أما بخصوص الغرض من قدومهم ومحاولة الدخول الى الجزائر بطريقة غير شرعية.

وتبقى التحقيقات المتواصلة والمعمقة وحدها الكفيل بكشف لغز هذا النزوح المتزايد على الجزائر خلال الفترة الأخيرة