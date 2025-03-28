تبسة: إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المواد الغذائية المدعمة

تمكنت فرقة فحص المسافرين بالمعبر الحدودي رأس العيون، التابع لمفتشية أقسام الجمارك بتبسة، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المواد الغذائية المدعمة.

وحسب بيان للمديرة العامة للجمارك، تمت هذه العمليات، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 25 مارس 2025، أثناء معالجة إجراءات المسافرين.

وتعكس هذه العملية التزام أعوان الجمارك الجزائرية في مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني. خصوصًا في ظل تهريب المنتجات المدعمة. الذي يشكل تهديدًا لاستقرار السوق المحلية، لا سيما خلال الشهر الفضيل.